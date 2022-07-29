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Банк Казани запустил оплату через СБП по QR-коду

11:20, 29.07.2022

Как оплатить покупку, если нет под рукой банковской карты? Легко и безопасно теперь и с Банком Казани. В мобильном приложении Вы можете оплачивать товары и услуги по QR — коду через СБП. Услуга бесплатная.

Для оплаты нужно выполнить несколько быстрых шагов:

  1. Наведите камеру на QR-код.
  2. Введите пароль разблокировки телефона.
  3. На платформе Android нажмите на стрелочку в всплывающем окне. На IOS нажмите на значок QR внизу экрана.
  4. Выберите приложение Банка Казани.
  5. Введите пароль от мобильного приложения банка.
  6. Нажмите кнопку «Оплатить».

Чтобы оплатить покупку через мобильное приложение или сайте продавца, инструкция будет другая:

  1. При оформлении заказа выберите способ оплаты «Система быстрых платежей».
  2. Из списка банков выберите «Банк Казани».
  3. Проверьте данные и итоговую сумму.
  4. Подтвердите покупку кнопкой «Оплатить».

Более подробную информацию читайте на сайте Банка Казани. Кроме того, ответы на свои вопросы вы получите в телеграм-чате или WhatsApp.

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Справка

Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.

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