Банк Казани запустил оплату через СБП по QR-коду
Как оплатить покупку, если нет под рукой банковской карты? Легко и безопасно теперь и с Банком Казани. В мобильном приложении Вы можете оплачивать товары и услуги по QR — коду через СБП. Услуга бесплатная.
Для оплаты нужно выполнить несколько быстрых шагов:
- Наведите камеру на QR-код.
- Введите пароль разблокировки телефона.
- На платформе Android нажмите на стрелочку в всплывающем окне. На IOS нажмите на значок QR внизу экрана.
- Выберите приложение Банка Казани.
- Введите пароль от мобильного приложения банка.
- Нажмите кнопку «Оплатить».
Чтобы оплатить покупку через мобильное приложение или сайте продавца, инструкция будет другая:
- При оформлении заказа выберите способ оплаты «Система быстрых платежей».
- Из списка банков выберите «Банк Казани».
- Проверьте данные и итоговую сумму.
- Подтвердите покупку кнопкой «Оплатить».
Более подробную информацию читайте на сайте Банка Казани. Кроме того, ответы на свои вопросы вы получите в телеграм-чате или WhatsApp.
Справка
Лицензия Банка России №708 от 27.05.2016. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.
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