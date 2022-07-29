В Татарстане свободно менее 10% коек для пациентов с СOVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на сегодняшний день развернуто 460 коек для пациентов с коронавирусом. Из них свободны только 8%.

Пациентов размещают в 18 инфекционных госпиталях. При необходимости коечный фонд в них увеличат.

На стационарном лечении в Татарстане на сегодняшний день находятся 345 человек, 1 450 — лечатся в амбулаторных условиях.

В Татарстане продолжают фиксировать случаи заражения COVID-19 среди несовершеннолетних. Так, 227 детей находятся на амбулаторном лечении, 48 — на стационарном.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 47 человек. Общее число случаев заражения коронавирусом на 29 июля составило 153 754.



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Сергей Афанасьев