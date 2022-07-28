Тиктокер Даня Милохин приедет в Казань

Тиктокер Даня Милохин приедет в Казань, мероприятие с участием блогера запланировано в столице Татарстана на эту субботу, 30 июля, сообщается в Instagram*-аккаунте одного из магазинов.

Предполагается, что с тиктокером можно будет пообщаться и сделать фото.

Даня Милохин — российский блогер, рэп-исполнитель, музыкант. В октябре 2020 года российский Forbes поместил Милохина на 6-е место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В частности, площадка с участием Милохина стала самой популярной на Петербургском международном экономический форуме — 2021 (ПМЭФ). Там блогер рассуждал о регулировании TikTok государством.

*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

Маргарита Головатенко