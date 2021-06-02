«Нулевой» день ПМЭФ: аншлаг у Милохина, недовольство Собчак, стенды и роботы
День «ноль»
Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум — 2021. Хотя основная деловая программа начнется только 3 июня, площадки в КВЦ «Экспофорум» уже работают. В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости «Экспофорума» — хотя обязательным условием допуска является отрицательный ПЦР-тест.
До начала деловой программы яркие и необычные стенды стали основным предметом обсуждения. С самого утра в телеграм-каналах публикуют фотографии стенда Международного агентства суверенного развития — он расписан под хохлому, за стойкой стоит девушка в кокошнике, а на экранах крутят канал «Царьград» (агентство возглавляет основатель канала Константин Малофеев).
Креатив проявила и «Почта России» — на их стенде множество коробок, хаотично подвешенных в воздухе.
Есть свой стенд и у Генеральной прокуратуры РФ — он довольно лаконичен и удивил участников самим своим наличием на экономическом форуме.
На стенде «Уралхима» и «Уралкалия» из живых роз декораторы выложили изображение Юрия Гагарина — так компании поздравляли участников форума с Годом науки и технологий.
Свой стенд есть и у Татарстана — там на экранах демонстрируют ролики про экономический потенциал республики. Значительная часть стенда отдана под макет Иннополиса. Сегодня руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова рассказала, что здесь республика планирует подписать ряд документов: в их числе соглашения с банком «Северный морской путь», «Яндексом» и Positive Technologies. Делегацию Татарстана на ПМЭФ возглавляет премьер-министр республики Алексей Песошин.
Яркий стенд открыл Катар — в виде макета дворца. А на стенде Мурманской области живет краб.
А тем временем между стендами перемещаются роботы-собаки, робот-врач измеряет давление, а на одном из стендов можно сыграть в аэрохоккей с противником-роботом. При этом на глазах корреспондента «Реального времени» один из этих робопсов сделал сальто и перестал работать.
Тиктокер Милохин и лежбище с Собчак
Тиктокер Даня Милохин стал, наверное, самым ярким гостем «нулевого» дня ПМЭФ — сейчас он еще и один из самых ярких амбассадоров в банковской сфере благодаря партнерству со Сбером. Площадка с его участием стала самой популярной на ПМЭФ сегодня, констатируют СМИ.
Милохин рассуждал о регулировании TikTok государством — он, с одной стороны, отвечал, что не задумывается на эту тему, а с другой — говорил, что блогерство — свободное пространство, в котором «ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным»: «Никто не может управлять твоим контентом».
Также Милохин рассказывал, например, как купил черный «Майбах» и перекрасил его в розовый цвет, объяснял, почему у него разные носки (один зеленый, другой красный) — это потому, что очень любит два разных банка, где эти цвета флагманские (рядом с Милохиным сидели топ-менеджеры «Альфа-банка» и Сбера).
Под конец Милохин попросил участников форума лечь на пол, чтобы сделать оригинальное селфи. Одной из участниц снимка оказалась телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Сам же блогер залез на стол.
Цены на билет и обед
Еще до начала форума выяснилось, что по сравнению с 2019 годом (в 2020 году мероприятие не проводилось) форум резко поднял цены на участие: так, за премиум-билет с возможностью посетить пленарное заседание участники заплатили 960 тыс. рублей, за стандартный билет — 840 тыс. рублей. В 2019 году цена премиум-билета составляла 410 тыс. рублей, стандартный билет можно было купить за 350 тыс. рублей.
Цены на билеты оказались в центре небольшого скандала — основательницу сети кафе «Андерсон», омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову позвали выступить на ПМЭФ, а затем попросили оплатить билет по полной стоимости в 960 тысяч. Позже организаторы объяснили — дело в том, что она подавала заявку как предприниматель, а как омбудсмен она имеет право на бесплатное участие.
Сегодня же посетители форума с подачи Ксении Собчак возмущались недешевыми ценами в буфете — обед там стоил 3 800 рублей.
— Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет **** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста, — написала Собчак у себя в телеграм-канале.
Задержание оппозиционеров
Перед началом ПМЭФ в Москве задержали двух оппозиционных деятелей: экс-председателя «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова и предшественника Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александра Соловьева.
СМИ вспомнили, что ПМЭФ-2019 также омрачило задержание — именно тогда началось скандальное дело журналиста Ивана Голунова (ему подбросили наркотики, в итоге Голунова отпустили, а обвиняемых в подбросе полицейских несколько дней назад приговорили к лишению свободы). Дело Голунова тогда стало одной из самых обсуждаемых тем на форуме.
В этот раз все обходится меньшим шумом. «Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», — дал комментарий сегодня журналистам Дмитрий Песков.
Что заявляли участники форума
Деловая программа форума официально стартует только завтра, самые важные заявления и сделки еще впереди. Однако уже сегодня есть несколько заметных инфоповодов — мы собрали наиболее важные:
- Говорить о конце нефтяной эры преждевременно — до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
- Полностью беспилотные автомобили смогут выехать на российские дороги не раньше, чем через 10 лет, рассказал в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ «Автонет» и президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.
- Дебютный альбом продюсерского проекта Сергея Шнурова «Зоя» прозвучит на ПМЭФ.
- К 2035-му российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от мусорных полигонов — соответствующий документ подписали на ПМЭФ Российский экологический оператор, «РТ-Инвест» и «Деловая Россия»
- Региональная журналистика находится в состоянии роста, и в ближайшем будущем она будет развиваться, усиливая свои конкурентные преимущества, заявил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (на форуме, он, к слову, пообщался с четой Фишман-Бекмамбетовых).
- Корпорация МСП планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году готова помочь каждому пятому бизнесмену в стране, сообщили в корпорации.
- Механизм борьбы с телефонным мошенничеством могут запустить до конца года, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
- Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации.
- «Почта России» и «Яндекс» запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений, в том числе и в Казани.
- Компания «А7 Менеджмент» вложит в новые проекты в Башкирии более 700 миллионов.
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