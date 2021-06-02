«Нулевой» день ПМЭФ: аншлаг у Милохина, недовольство Собчак, стенды и роботы

Фото: Сергей Кощеев

День «ноль»

Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум — 2021. Хотя основная деловая программа начнется только 3 июня, площадки в КВЦ «Экспофорум» уже работают. В форуме в этом году участвуют пять тысяч человек, что соответствует безопасной вместимости «Экспофорума» — хотя обязательным условием допуска является отрицательный ПЦР-тест.

До начала деловой программы яркие и необычные стенды стали основным предметом обсуждения. С самого утра в телеграм-каналах публикуют фотографии стенда Международного агентства суверенного развития — он расписан под хохлому, за стойкой стоит девушка в кокошнике, а на экранах крутят канал «Царьград» (агентство возглавляет основатель канала Константин Малофеев).

Креатив проявила и «Почта России» — на их стенде множество коробок, хаотично подвешенных в воздухе.

Есть свой стенд и у Генеральной прокуратуры РФ — он довольно лаконичен и удивил участников самим своим наличием на экономическом форуме.

На стенде «Уралхима» и «Уралкалия» из живых роз декораторы выложили изображение Юрия Гагарина — так компании поздравляли участников форума с Годом науки и технологий.

Свой стенд есть и у Татарстана — там на экранах демонстрируют ролики про экономический потенциал республики. Значительная часть стенда отдана под макет Иннополиса. Сегодня руководитель пресс-службы Татарстана Лилия Галимова рассказала, что здесь республика планирует подписать ряд документов: в их числе соглашения с банком «Северный морской путь», «Яндексом» и Positive Technologies. Делегацию Татарстана на ПМЭФ возглавляет премьер-министр республики Алексей Песошин.

Яркий стенд открыл Катар — в виде макета дворца. А на стенде Мурманской области живет краб.

А тем временем между стендами перемещаются роботы-собаки, робот-врач измеряет давление, а на одном из стендов можно сыграть в аэрохоккей с противником-роботом. При этом на глазах корреспондента «Реального времени» один из этих робопсов сделал сальто и перестал работать.



Тиктокер Милохин и лежбище с Собчак

Тиктокер Даня Милохин стал, наверное, самым ярким гостем «нулевого» дня ПМЭФ — сейчас он еще и один из самых ярких амбассадоров в банковской сфере благодаря партнерству со Сбером. Площадка с его участием стала самой популярной на ПМЭФ сегодня, констатируют СМИ.

Милохин рассуждал о регулировании TikTok государством — он, с одной стороны, отвечал, что не задумывается на эту тему, а с другой — говорил, что блогерство — свободное пространство, в котором «ты можешь снимать все, что хочешь, все, что считаешь интересным»: «Никто не может управлять твоим контентом».

Также Милохин рассказывал, например, как купил черный «Майбах» и перекрасил его в розовый цвет, объяснял, почему у него разные носки (один зеленый, другой красный) — это потому, что очень любит два разных банка, где эти цвета флагманские (рядом с Милохиным сидели топ-менеджеры «Альфа-банка» и Сбера).

Под конец Милохин попросил участников форума лечь на пол, чтобы сделать оригинальное селфи. Одной из участниц снимка оказалась телеведущая и журналистка Ксения Собчак. Сам же блогер залез на стол.

Цены на билет и обед

Еще до начала форума выяснилось, что по сравнению с 2019 годом (в 2020 году мероприятие не проводилось) форум резко поднял цены на участие: так, за премиум-билет с возможностью посетить пленарное заседание участники заплатили 960 тыс. рублей, за стандартный билет — 840 тыс. рублей. В 2019 году цена премиум-билета составляла 410 тыс. рублей, стандартный билет можно было купить за 350 тыс. рублей.

Цены на билеты оказались в центре небольшого скандала — основательницу сети кафе «Андерсон», омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасию Татулову позвали выступить на ПМЭФ, а затем попросили оплатить билет по полной стоимости в 960 тысяч. Позже организаторы объяснили — дело в том, что она подавала заявку как предприниматель, а как омбудсмен она имеет право на бесплатное участие.

Сегодня же посетители форума с подачи Ксении Собчак возмущались недешевыми ценами в буфете — обед там стоил 3 800 рублей.

— Не знаю, как другие участники, а я на форуме всегда первым делом иду в буфет. Это самое важное дискуссионное место, где все и происходит. И надо сказать, что буфет **** (обнаглел, — прим. ред.) примерно так же, как и весь форум. Потому что цены выросли с 300 тысяч до 900 для участников, а поесть теперь можно только за 3800 за место (этакий «шведский стул»). То есть садишься за столик, заказал просто зеленый чай, а с тебя все равно 3800 с рыла как с куста, — написала Собчак у себя в телеграм-канале.

Задержание оппозиционеров

Перед началом ПМЭФ в Москве задержали двух оппозиционных деятелей: экс-председателя «Открытой России» (одноименная британская структура признана на территории России нежелательной организацией) Андрея Пивоварова и предшественника Пивоварова на посту руководителя «Открытой России» Александра Соловьева.

СМИ вспомнили, что ПМЭФ-2019 также омрачило задержание — именно тогда началось скандальное дело журналиста Ивана Голунова (ему подбросили наркотики, в итоге Голунова отпустили, а обвиняемых в подбросе полицейских несколько дней назад приговорили к лишению свободы). Дело Голунова тогда стало одной из самых обсуждаемых тем на форуме.

В этот раз все обходится меньшим шумом. «Во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе — вряд ли, наверное, можно их ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что обвинения со стороны силовых ведомств к политике не имеют никакого отношения», — дал комментарий сегодня журналистам Дмитрий Песков.

Что заявляли участники форума



Деловая программа форума официально стартует только завтра, самые важные заявления и сделки еще впереди. Однако уже сегодня есть несколько заметных инфоповодов — мы собрали наиболее важные:

Говорить о конце нефтяной эры преждевременно — до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Полностью беспилотные автомобили смогут выехать на российские дороги не раньше, чем через 10 лет, рассказал в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ «Автонет» и президент НП «ГЛОНАСС» Александр Гурко.

Дебютный альбом продюсерского проекта Сергея Шнурова «Зоя» прозвучит на ПМЭФ.

К 2035-му российские города-миллионники и курорты полностью откажутся от мусорных полигонов — соответствующий документ подписали на ПМЭФ Российский экологический оператор, «РТ-Инвест» и «Деловая Россия»

Региональная журналистика находится в состоянии роста, и в ближайшем будущем она будет развиваться, усиливая свои конкурентные преимущества, заявил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (на форуме, он, к слову, пообщался с четой Фишман-Бекмамбетовых).

Корпорация МСП планирует каждый год увеличивать количество малых и средних предпринимателей, которые получают от нее поддержку в РФ, и к 2025 году готова помочь каждому пятому бизнесмену в стране, сообщили в корпорации.

Механизм борьбы с телефонным мошенничеством могут запустить до конца года, рассказал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Удмуртия и Mail.ru Group подписали на ПМЭФ соглашение о цифровизации.

«Почта России» и «Яндекс» запускают экспресс-доставку посылок и интернет-заказов из почтовых отделений, в том числе и в Казани.

Компания «А7 Менеджмент» вложит в новые проекты в Башкирии более 700 миллионов.

1 / 37 Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Сергей Кощеев

Александр Артемьев, фото: Сергей Кощеев