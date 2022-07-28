Исследование: практически каждый четвертый казанец выступает за введение масочного режима

В Казани 23% опрошенных выступают за повторное введение масочного режима. При этом 45% жителей столицы Татарстана против этой ограничительной меры, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин (28% против 23% среди мужчин). Отмечается, что казанцы моложе 34 лет охотнее поддерживают возобновление масочного режима, чем россияне старше 45 лет (34 и 19% соответственно).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Среди привитых от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к ношению средств индивидуальной защиты в общественных местах — среди антипрививочников (14%).



На этой неделе заместитель премьер-министра Татарстана и руководитель республиканского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 Лейла Фазлеева в разговоре с «Реальным временем» сообщила, что на данный момент нет необходимости возобновления масочного режима. При этом она подчеркнула, что его могут вернуть в зависимости от эпидемиологической обстановки.



Напомним, в Татарстане 8 июля приостановили действие постановления Кабмина от 19 марта 2020 г. №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». С начала июня в республике приостановлено действие обязательного масочного режима. Ношение масок имеет рекомендательный характер.

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Татьяна Леухина