Александр Беленов перешел в «Рубин»

Голкипер Александр Беленов вошел в состав команды «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игрок перешел в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года. 35-летний вратарь ранее выступал за «Уфу».

Сегодня клуб сообщил, что вратарь Никита Медведев покидает команду и переходит в «Ростов». ФК «Рубин» и Никита Медведев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко