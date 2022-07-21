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Александр Беленов перешел в «Рубин»

18:17, 21.07.2022
Александр Беленов перешел в «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Голкипер Александр Беленов вошел в состав команды «Рубина», сообщает пресс-служба казанского клуба.

Игрок перешел в наш клуб в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на два года. 35-летний вратарь ранее выступал за «Уфу».

Сегодня клуб сообщил, что вратарь Никита Медведев покидает команду и переходит в «Ростов». ФК «Рубин» и Никита Медведев договорились о расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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