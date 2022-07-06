Минтранс: «Строительство платной дороги «Вознесенский тракт» — это название возможного пилотного проекта»

Фото: Максим Платонов (архив)

Участок строящегося Вознесенского тракта в Казани может стать платным. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

Предполагается, что платным будет лишь второй этап магистрали. Он пройдет от проспекта Победы до трассы М-7, а его длина составит — 8 км.

— Соглашение направлено на взаимодействие в рамках реализации пилотного инвестиционного проекта «Создание платного дублера обхода п. Дербышки г. Казань, Республика Татарстан (продолжение Сибирского тракта)», «Строительство платной автомобильной дороги «Вознесенский тракт» (2 этап), реализация которых предусмотрена генеральным планом г.Казани, и последующих совместных проектов, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Максим Платонов (архив)

В пресс-службе Миндортранса Татарстана пояснили — это пока только название возможного пилотного проекта, который в настоящее время прорабатывается ГК «Автодор» совместно с АО «ДОМ.РФ» в рамках возможного применения корпоративного ГЧП и создания совместных предприятий.

19 мая стало известно, что в Казани под строительство участка Вознесенского тракта, от проспекта Победы до автодороги М-7, изымут еще один земельный участок площадью 2,2 тысячи кв. м. Отмечается, что земельный участок расположен в Советском районе, на улице Минской. Он находится в долевой собственности Казанского земельного инвестиционного фонда, а также в доверительном управлении у «Капитал-Траст-Инвест».

До этого, в апреле, сообщалось, что под строительство Вознесенского тракта снесут частный дом, расположенный по улице Бахтизина, 13 в поселке Вознесенское. Общая площадь земельного участка составляет 1,2 тысячи «квадратов».

Также в апреле стало известно, что на строительство пятой очереди Вознесенского тракта в столице Татарстана выделят 4,4 млрд рублей. Заказчиком выступает Главтатдортранс.

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Максим Кокунин