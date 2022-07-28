В жюри XVIII Казанского фестиваля мусульманского кино вошли режиссеры и киноведы из Франции, ОАЭ, Ирана

Фото: Максим Платонов (архив)

Председателем жюри XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино станет заслуженный деятель искусств России и народный артист России Владимир Хотиненко. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Татарстана.

В комиссию войдут писатель, кинорежиссер, кинокритик Хамид Бенамра (Алжир, Франция); режиссер и продюсер Анара Кашаганова (Казахстан); режиссер и продюсер Амер Салмин Аль Мурри (ОАЭ); режиссер документальных фильмов, призер международных кинофестивалей Наргес Абьяр (Иран); режиссер, обладатель множества призов на фестивалях в Индии и других странах Хаобам Пабан Кумар (Индия); известный кинокритик, киновед, член жюри множества кинофестивалей Ихсан Кабиль (Турция) и режиссер, актриса, продюсер Ильхам Шахейн (Египет).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Россию в жюри фестиваля будет представлять известный киновед, историк кино, доктор искусствоведения, режиссер документальных фильмов Валерий Фомин. От Татарстана будет работать ректор РИУ Рафик Мухаметшин.

Как выяснило на этой неделе «Реальное время», на проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят еще более 3,5 миллиона рублей из бюджета Татарстана. На церемонии открытия и закрытия мероприятия направят 8,1 млн рублей.



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Татьяна Леухина