В проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино вложат еще 3,5 млн рублей

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

На проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят еще более 3,5 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Их них 1,4 миллиона вложат в услуги по декорационному оформлению площадок.

Исполнителю предстоит 7 сентября расстелить красную ковровую дорожку от дверей входа в Казанскую Ратушу до площадки подачи транспорта участников фестиваля, выставить вдоль нее столбики и протянуть между ними красные канаты, которые будут служить ограждением. Площадки перед входом в здание необходимо украсить флагами стран-участниц мероприятия. Их ожидается не менее десяти.

Аналогичные действия 11 сентября исполнитель должен выполнить и у площадки проведения «красной дорожки» церемония закрытия. Она пройдет в КРК «Пирамида».

Также исполнителю предстоит декоративное оформление Казанской Ратуши и сцены зала «Пирамиды». Там помимо всего прочего должны стоять объемные буквы и цифры — «Казань 2022».

Фото: Максим Платонов (архив)

Также исполнитель должен оформить площадки проведения фестиваля в ТЦ «Республика». Речь идет о входной двери со стороны ул.Петербургская, подвесном навигационном панно над лестницей и информационных стойках. Также требуется оформить фойе кинотеатра «Синема5».

В обязанности подрядчика также входит световое оформление Казанской Ратуши в день церемонии открытия фестиваля. К этой работе он должен привлечь светорежиссера.

Более 2,1 миллиона рублей потратят на бронирование и продажу авиа и ж/д билетов для гостей и участников Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Также запланированы и автобусные перевозки по маршрутам Йошкар-Ола — Казань.



Авиабилеты приобретут эконом-класса. Вылеты запланированы по маршрутам Москва — Казань, Алматы -Москва- Казань, Стамбул-Казань, Берлин-Стамбул-Казань, Душанбе-Москва- Казань, Тегеран- Москва-Казань, Париж-Дубай-Казань, Каир -Адлер– Казань, Абу-Даби– Стамбул-Казань, Ташкент- Казань, Калькутта-Дубай-Москва-Казань, Красноярск-Томск-Казань, а также Санкт-Петербург-Казань, Канберра-Мельбурн-Дубай-Казань, Бишкек-Москва-Казань, Баку-Москва-Казань, Тель-Авив-Стамбул-Казань, Казань-Москва-Владивосток и Импхал-Калькутта.

Билеты в купе поезда приобретут для двух человек. Маршрут — Москва-Казань и обратно.

Исполнителей на оба тендера ищет Министерство культуры Татарстана. Подать заявки на участие в них можно до 2 августа, следует из документации на портале госзакупок.

Напомним, на обеспечение открытия и закрытия фестиваля, размещение гостей фестиваля, творческие встречи с российскими и зарубежными актерами в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят более 8 миллионов рублей. Исполнитель должен организовать проведение церемонии открытия и «Красной дорожки» 7 сентября, торжественный ужин и так далее.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина