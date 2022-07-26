В проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино вложат еще 3,5 млн рублей
На проведение XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят еще более 3,5 миллиона рублей из бюджета Татарстана. Их них 1,4 миллиона вложат в услуги по декорационному оформлению площадок.
Исполнителю предстоит 7 сентября расстелить красную ковровую дорожку от дверей входа в Казанскую Ратушу до площадки подачи транспорта участников фестиваля, выставить вдоль нее столбики и протянуть между ними красные канаты, которые будут служить ограждением. Площадки перед входом в здание необходимо украсить флагами стран-участниц мероприятия. Их ожидается не менее десяти.
Аналогичные действия 11 сентября исполнитель должен выполнить и у площадки проведения «красной дорожки» церемония закрытия. Она пройдет в КРК «Пирамида».
Также исполнителю предстоит декоративное оформление Казанской Ратуши и сцены зала «Пирамиды». Там помимо всего прочего должны стоять объемные буквы и цифры — «Казань 2022».
Также исполнитель должен оформить площадки проведения фестиваля в ТЦ «Республика». Речь идет о входной двери со стороны ул.Петербургская, подвесном навигационном панно над лестницей и информационных стойках. Также требуется оформить фойе кинотеатра «Синема5».
В обязанности подрядчика также входит световое оформление Казанской Ратуши в день церемонии открытия фестиваля. К этой работе он должен привлечь светорежиссера.
Более 2,1 миллиона рублей потратят на бронирование и продажу авиа и ж/д билетов для гостей и участников Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Также запланированы и автобусные перевозки по маршрутам Йошкар-Ола — Казань.
Авиабилеты приобретут эконом-класса. Вылеты запланированы по маршрутам Москва — Казань, Алматы -Москва- Казань, Стамбул-Казань, Берлин-Стамбул-Казань, Душанбе-Москва- Казань, Тегеран- Москва-Казань, Париж-Дубай-Казань, Каир -Адлер– Казань, Абу-Даби– Стамбул-Казань, Ташкент- Казань, Калькутта-Дубай-Москва-Казань, Красноярск-Томск-Казань, а также Санкт-Петербург-Казань, Канберра-Мельбурн-Дубай-Казань, Бишкек-Москва-Казань, Баку-Москва-Казань, Тель-Авив-Стамбул-Казань, Казань-Москва-Владивосток и Импхал-Калькутта.
Билеты в купе поезда приобретут для двух человек. Маршрут — Москва-Казань и обратно.
Исполнителей на оба тендера ищет Министерство культуры Татарстана. Подать заявки на участие в них можно до 2 августа, следует из документации на портале госзакупок.
Напомним, на обеспечение открытия и закрытия фестиваля, размещение гостей фестиваля, творческие встречи с российскими и зарубежными актерами в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино потратят более 8 миллионов рублей. Исполнитель должен организовать проведение церемонии открытия и «Красной дорожки» 7 сентября, торжественный ужин и так далее.
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