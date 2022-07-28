Казанские власти продлили программу обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Фото: Максим Платонов

Власти Казани продлили муниципальную целевую программу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города до 2024 года. Изначально она рассчитывалась на 2020—2022 годы.

Общий объем финансирования программы обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах Казани — более 12,5 миллиона рублей. Средства выделяются из городского бюджета.

На 2022 год финансирования не предусмотрено. В следующем году на реализацию программы направят более 7 миллионов рублей, а в 2024-м — всего 60 тысяч.

Большая часть средств — свыше 3 миллионов рублей — предусматривалась на первый год действия программы. В 2021-м в ее реализацию вложили почти 2,4 миллиона рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Результатом программы должно стать снижение риска возникновения пожаров до социально приемлемого уровня, снижение числа погибших и получивших травмы в их результате, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров.

В программе указано, что в 2015 году в Казани произошел 681 пожар, в котором погибли 56 человек, пострадали — 104 жителя города. В 2019-м число таких пожаров практические удвоилось — 1 575. Погибли в них 34 казанца, пострадали — 112.

По состоянию на 8 июля в Казани с начала пожарного сезона произошло 605 пожаров. В них погибли 19 человек.

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Татьяна Демина