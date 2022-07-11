В Казани сократилось число пожаров, но выросло количество погибших в них

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани по состоянию на 8 июля с начала пожарного сезона случилось уже 605 пожаров, в прошлом году их было 915. Такие данные на «деловом понедельнике» в мэрии города привел начальник Управления гражданской защиты исполкома Фердинант Тимурханов.

При этом в Казани на пожарах погибли 19 человек, что на 20% больше, чем в 2021 году.

Фото: Максим Платонов (архив)

Один из пожаров в Казани произошел накануне — в доме №12 на проспекте Ибрагимова загорелись вещи на балконе одной из квартир на восьмом этаже. В результате ЧП пострадал мужчина 1986 года рождения. Он госпитализирован с термическими ожогами тела.



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Сергей Афанасьев