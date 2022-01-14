В ЦБ России произошли крупные кадровые перестановки

В Центробанке России произошли серьезные кадровые перемены. Сразу несколько руководителей сменили должности или покинули банк. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов решил покинуть свой пост с 21 марта 2022 года. Известно лишь, что он продолжит свою карьеру вне ЦБ. Также с 25 января 2022 года уйдет с работы в банке другой зампредседателя — Дмитрий Скобелкин.

Еще один зампредседателя ЦБ — Владимир Чистюхин с 17 января станет первым заместителем председателя Банка России. На этой должности он станет курировать работу департаментов стратегического развития финансового рынка, допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг и службы анализа рисков. Его пост займет директор департамента страхового рынка Филипп Габуния, который будет куратором департаментов страхового рынка, микрофинансового рынка, инфраструктуры финансового рынка и инвестиционных финансовых посредников.

Новым зампредседателя Банка России с 26 января будет Юрий Исаев. Ему предстоит курировать департаменты противодействия недобросовестным практикам и финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство ЦБ в Китае.

Директор юридического департамента Алексей Гузнов с 17 января назначается статс-секретарем — заместителем председателя Банка России. Он займется вопросами взаимодействия ЦБ с Госдумой и Совфедом РФ, органами государственной власти на федеральном уровне и правовым обеспечением деятельности Банка России.

Фото: cbr.ru

Ранее в Набережных Челнах директор филиала ТИСБИ Раис Назипов покинул должность по собственному желанию.

Дарья Акимова