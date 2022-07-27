«Казаньоргсинтез» выплатил 5,8 млрд рублей дивидендов по акциям
ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР) направило на обыкновенные именные бездокументарные акции 5,8 млрд рублей. Информация опубликована на сервере раскрытия корпоративной информации.
— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: на обыкновенные именные бездокументарные акции — 5 812 802 239,85 руб., — говорится в сообщении.
Размер дивиденда, выплаченного на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, составил 3,9741 рубля. Доходы были выплачены по 1,4 млн штук обыкновенных акции.
На прошлой неделе акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» сохранили в новой редакции устава обязательство направлять на выплату дивидендов не менее 70% годовой чистой прибыли компании по РСБУ.
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