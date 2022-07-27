В Татарстане на трассе М-7 вновь образовалась большая пробка — почти 4 км
В Татарстане на трассе М-7 образовалась длинная пробка — она растянулась почти на 4 км. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Затор наблюдается лишь на одной полосе движения в сторону Набережных Морквашей. Стоит в том числе Займищенский мост, на котором ведутся дорожные работы.
Пробка наблюдалась на этом же месте и накануне. Она растянулась почти на 6 км. Сообщалось о двух авариях на участке.
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