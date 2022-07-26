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На трассе М-7 в Татарстане образовалась пробка протяженностью 6 км

16:21, 26.07.2022
На трассе М-7 в Татарстане образовалась пробка протяженностью 6 км
Фото: скриншот / yandex.ru

На трассе М-7 в Казани образовалась пробка протяженностью 6 км, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Пользователи отметили на участке две аварии. Ситуацию осложняют дорожные работы. В целом на дорогах Казани ситуация спокойная — 4 балла.

Вчера в Казани возле торгового центра «Мега» пробка растянулась почти на четыре километра. Сильные заторы образовались и на улицах возле проспекта Победы: ул. Родины, Минской.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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