На трассе М-7 в Татарстане образовалась пробка протяженностью 6 км
На трассе М-7 в Казани образовалась пробка протяженностью 6 км, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».
Пользователи отметили на участке две аварии. Ситуацию осложняют дорожные работы. В целом на дорогах Казани ситуация спокойная — 4 балла.
Вчера в Казани возле торгового центра «Мега» пробка растянулась почти на четыре километра. Сильные заторы образовались и на улицах возле проспекта Победы: ул. Родины, Минской.
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