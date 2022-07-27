За сутки в России зарегистрировали 9 027 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 9 027 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в стране зарегистрировали 18 554 036 случаев.

Госпитализировали 1 628 человек. Это на 2,2% меньше по сравнению с 26 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 5 115 пациентов. Всего от COVID-19 вылечились 17 953 445 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Скончались от коронавируса 36 россиян за сутки. В общей сложности COVID-19 унес жизни 382 272 жителей страны с начала пандемии.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 27 июля читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Леухина