В Минэкологии Татарстана выясняют причины позеленения Волги

Инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана и сотрудники Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со специалистами лаборатории оперативно выехали по жалобе жителей в Верхнеуслонский район и отобрали пробы воды в Волге. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Обеспокоенные татарстанцы сообщили в соцсетях, что вода в реке поменяла цвет. Пробы анализируются по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. Результаты станут известны в течение 5—7 дней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Инспекторы отметили, что возможной причиной изменения цвета воды в водоеме могло стать цветение воды из-за развития сине-зеленых водорослей. Сейчас наблюдается продолжительная теплая и солнечная погода, она и способствует цветению реки, вызывая активный фотосинтез.

В конце июня Министерство экологии Татарстана обнаружило превышение вредных веществ в реке Каменке в Высокогорском районе республики. Тогда ведомство сообщило о подготовке документов на согласование с прокуратурой для проведения внеплановой проверки ООО «Чистые воды» и СПССК «Елмай», который выпускает молочные продукты.



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Татьяна Леухина