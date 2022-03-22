Глава «Нафтогаза» пообещал продолжить транзит российского газа в Европу

Украина будет продолжать транзит российского газа в Европу, пока это возможно, заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.



По его словам, вопрос транзита газа через Украину сложный, он будет обсуждаться на высочайшем политическом уровне не только на Украине. Бесперебойный транзит будет продолжаться, пока у Украины есть для этого техническая возможность, указал Витренко.

Он указал, что в ходе спецоперации на Украине российские силы стараются не наносить ущерб инфраструктуре, с помощью которой осуществляется транзит газа, сообщает «РИА Новости».

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявлял о невозможности вести переговоры с «Газпромом» о новом соглашении о поставках газа в связи с ситуацией на Украине. Он упомянул, что существует возможность поставки газа по Трансбалканскому газопроводу, пропускная способность которого составляет около 20 млрд куб. м, в то время как Болгарии требуется около 3 млрд куб. м.

Маргарита Головатенко