Fesco планирует запустить контейнерный сервис между Казанью и Владивостоком в октябре

Транспортная группа Fesco намерена запустить регулярный контейнерный сервис между Казанью и Владивостокским морским торговым портом в октябре этого года, а в декабре — между столицей Татарстана и портом Новороссийска, сообщил директор по продажам и развитию бизнеса ООО «ФЕСКО Интегрированный транспорт» Алексей Кравченко в Казани.



По его словам, проект назвали Fesco Kazan Shuttle. На первом этапе прогнозируют регулярность два рейса в месяц с последующим увеличением частоты минимум до одного рейса в неделю:

— Даже на первом этапе транзитное время по маршруту Шанхай — Казань будет составлять 21 день, это минимум на одну неделю быстрее, чем текущая схема организации перевозок через региональные распределительные центры в Москве.

Пресс-служба бизнес-омбудсмена Татарстана Фарида Абдулганиева сообщала о заинтересованности транспортной группы в организации контейнерных поездов из стран Юго-Восточной Азии в Татарстан.

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Маргарита Головатенко