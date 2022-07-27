Вирусолог рассказал о возможности вакцины защитить от «кентавра»

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что ревакцинация от коронавируса может защитить от тяжелых случаев заболевания даже при заражении новыми подвариантами «омикрона», такими как «кентавр».

— Сейчас идут штаммы группы «омикрон», которые вызывают более легкие формы COVID-19, но в некоторых случаях, тем не менее, возможны и тяжелые случаи. Чтобы от них уйти — лучше сделать прививку, — рассказал он в беседе на телеканале «Звезда».

По его словам, на сегодняшний день самой эффективной и безопасной вакциной в России является «Спутник V». Специалист отметил, что вакцина в достаточной степени эффективна даже против штаммов типа «омикрон-кентавр» и других, которые частично уходят от антител, образующихся в ответ на болезнь, вызываемую предыдущими штаммами.

Фото: Ринат Назметдинов

26 июля главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сообщил, что пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 наступит приблизительно через месяц.

— Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъем. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъем у нас идет. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик, и потом это все будет снижаться, — сказал он.



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Максим Кокунин