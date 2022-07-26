В Татарстане 560 предприятий снизили платежи в бюджет почти на 10 млрд рублей

В Татарстане 560 крупных и средних предприятий снизили отчисления по налогу на прибыль на 10 млрд рублей за второй квартал 2022 года. Об этом сообщил глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин на республиканском совещании по исполнению бюджета с участием президента региона Рустама Минниханова.

По его прогнозу, в следующем квартале снижение поступлений по налогу на прибыль может упасть еще на треть. Если во втором квартале собрано 61,7 млрд рублей, то в третьем ожидается резким спад до 35 миллиардов. Кроме того, по результатам налоговых деклараций за 2021 год компании предъявили к возмещению 2,1 млрд рублей.

В заключительном слове Рустам Минниханов согласился с необходимостью осуществлять постоянный мониторинг текущей ситуации.

— По налогу на прибыль, в первом полугодии целый ряд крупных и средних предприятий, всего 560 организаций, снизили свои платежи, и почти на 10 миллиардов. По предварительным данным налоговых органов, эти предприятий могут снизить в третьем квартале, и даже ниже уровня второго квартала, — повторил тревожные цифры президент Татарстана.

Фото: tatarstan.ru

При этом он призвал не только контролировать, но и помогать предприятиям. «Конечно, есть какие-то причины, не всегда из за того, что плохо работали. Объективно мы должны оказать максимальное содействия, чтобы сохранить коллективы и найти рынки сбыта, найти формы обеспечения комплектующих, это наша общая работа», — сказал он.

Напомним, годовой план по сбору налогов выполнен на 61,4%. За первое полугодие в консолидированный бюджет собрано 230,5 миллиарда рублей. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 207,3 миллиарда рублей.

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Луиза Игнатьева