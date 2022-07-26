В Татарстане вводится автоматизированная система начисления налога на имущество

В Татарстане налоговые органы приступили к подготовке автоматизированной системы расчета налога на имущество для граждан. Первые уведомления с указанием итоговой суммы, начисленной автоматически, будут разосланы в сентябре этого года. Об этом сообщил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

«Задача по имущественным налогам остается прежней: это полное и своевременное поступление в бюджет», — отметил он. С этой целью налоговые органы переходят от ручного расчета суммы налога для каждого налогоплательщика к автоматической системе проверки и подсчета размера платежа.

«Начата подготовка к запуску автоматизированной системы, — сообщил Марат Сафиуллин. — В сентябре 2,2 млн граждан получат такие уведомления». По его прогнозу, предварительная сумма сборов составит 8,7 млрд, что на 600 млн больше, чем в прошлом году.

В феврале этого года Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», который планировалось протестировать в ряде регионов, в числе которых Татарстан. Эксперимент продлится до 2027 года.

В автоматизированной упрощенной системе налогообложения разбирался колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин. Какие особенности есть у нового налогового режима, кто сможет им воспользоваться и есть ли смысл менять обычную УСН на усовершенствованную — в его материале.



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Луиза Игнатьева