Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре 27 июля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в среду, 27 июля, вновь ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с ожидается завтра ночью и днем. В Казани она прогнозируется только ночью.



Кроме того, ночью и утром в среду возможен туман, предупреждают синоптики.

Фото: Максим Платонов

Напомним, сегодня в Татарстане действует штормовое предупреждение. Местами ожидаются грозы, в отдельных районах — ливни и град. Жителей республики также предупреждают о шквалистых усилениях ветра — порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

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Татьяна Демина