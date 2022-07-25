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В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и шквалистого ветра

12:55, 25.07.2022
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и шквалистого ветра
Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 26 июля — ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, завтра днем и вечером в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы, в отдельных районах — ливни и град. Жителей республики также предупреждают о шквалистых усилениях ветра — порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем составит +26..31 градус.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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