В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за ливней, грозы и шквалистого ветра
В Татарстане объявили штормовое предупреждение на 26 июля — ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.
По прогнозу синоптиков, завтра днем и вечером в Татарстане, в том числе и в Казани, местами ожидаются грозы, в отдельных районах — ливни и град. Жителей республики также предупреждают о шквалистых усилениях ветра — порывы могут достигать 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Максимальная температура воздуха днем составит +26..31 градус.
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