Главное о коронавирусе на 26 июля: пик подъема заболеваемости возможен через месяц, кризис авиаперевозок

Фото: Максим Платонов

Елабуга стала лидером по росту спроса на маски

За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 26 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 619. Выздоровели за весь период 150 324 человека, в том числе 45 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Wildberries, в этом месяце жители Татарстана заказали почти в два раза больше масок, чем в июне (+49%). При этом в целом по России спрос на средства индивидуальной защиты вырос на 109%. Среди городов Татарстана самая высокая динамика спроса на маски зафиксирована в Елабуге — там он вырос на 233%. На втором месте — Зеленодольск, жители которого стали интересоваться средствами индивидуальной защиты на 150% чаще. Тройку лидеров по росту спроса на маски занял Альметьевск (+120%).

По данным Роспотребнадзора по РТ, заболеваемость на низком уровне, однако «не исключается подъем в осенний период». Роспотребнадзор прокомментировал, что заболеваемость по Татарстану пока не доходит до критического уровня. Однако к осени возможны подъем заболеваемости и возобновление масочного режима.

Фото: realnoevremya.ru

Масочный режим в российских медицинских организациях не отменялся

За последние сутки в России выявили 6 183 новых случая коронавируса, выздоровели 5 422 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 545 009 человек, а выздоровевших — до 17 948 330. За сутки болезнь унесла жизни 47 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 236 человек.

Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 наступит приблизительно через месяц. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что масочный режим в российских медицинских организациях не отменялся, соблюдение противоэпидемических мер необходимо из-за продолжения циркуляции коронавируса.

Медицинские учреждения Брянской области, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, вернулись к работе по своим направлениям.

Фото: Максим Платонов

В регионах УрФО зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. Прирост составил 44% за неделю.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что тяжесть заражения оспой и коронавирусом одновременно будет определять COVID-19. При этом риск одновременного заражения оспой и коронавирусом невысокий.

Специалисты Сеченовского университета смогут рассчитать протекание COVID-19 у больных раком. Они будут участвовать в создании мирового регистра, в котором фиксируют случаи пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями и болеющих коронавирусом.

В Красноярском крае за две недели в 1,4 раза возросло количество заразившихся коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев. Он добавил, что пока введение дополнительных мер в регионе не требуется.

В Японии присудили компенсацию семье женщины, которая умерла, предположительно, из-за вакцины от COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 571 189 917 человек, 6 386 250 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 567 290). На второй строчке — Индия (43 920 451), на третьей — Франция (33 751 295), на четвертой — Бразилия (33 621 965), на пятой — Германия (30 476 605).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 027 369). За ними следуют Бразилия (677 143), Индия (526 110), Россия (374 444, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 109).

Кризис в европейской отрасли воздушных перевозок, вызванный последствиями пандемии коронавируса, может продлиться еще несколько лет — об этом сообщила британская газета Financial Times.

Комиссия Минздрава Японии впервые присудила компенсацию в размере 44,2 млн иен (около $324 тыс.) семье 91-летней женщины, смерть которой, предположительно, может быть связана с вакцинацией от коронавируса.

Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, продолжает принимать препарат Paxlovid — симптомы заболевания у него практически полностью исчезли.

Американские ученые выявили риск развития длительных симптомов коронавирусной инфекции у детей. В ходе работы были проанализированы данные 1884 детей с COVID-19. Их наблюдали медики в течение 90 дней. Длительное течение заболевания диагностировали у десяти процентов пациентов. Наиболее частыми проявлениями оказались усталость, слабость, одышка и кашель. Согласно данным, подвергались длительному течению заболевания дети, у которых изначально было множество симптомов COVID-19.

Елизавет Пуншева, Дарья Пинегина