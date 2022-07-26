Главное о коронавирусе на 26 июля: пик подъема заболеваемости возможен через месяц, кризис авиаперевозок
Елабуга стала лидером по росту спроса на маски
За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 26 июля общее количество инфицированных в республике достигло 153 619. Выздоровели за весь период 150 324 человека, в том числе 45 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 47 человек.
- Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Wildberries, в этом месяце жители Татарстана заказали почти в два раза больше масок, чем в июне (+49%). При этом в целом по России спрос на средства индивидуальной защиты вырос на 109%. Среди городов Татарстана самая высокая динамика спроса на маски зафиксирована в Елабуге — там он вырос на 233%. На втором месте — Зеленодольск, жители которого стали интересоваться средствами индивидуальной защиты на 150% чаще. Тройку лидеров по росту спроса на маски занял Альметьевск (+120%).
- По данным Роспотребнадзора по РТ, заболеваемость на низком уровне, однако «не исключается подъем в осенний период». Роспотребнадзор прокомментировал, что заболеваемость по Татарстану пока не доходит до критического уровня. Однако к осени возможны подъем заболеваемости и возобновление масочного режима.
Масочный режим в российских медицинских организациях не отменялся
За последние сутки в России выявили 6 183 новых случая коронавируса, выздоровели 5 422 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 545 009 человек, а выздоровевших — до 17 948 330. За сутки болезнь унесла жизни 47 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 236 человек.
- Пик нынешнего подъема заболеваемости COVID-19 наступит приблизительно через месяц. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
- Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил, что масочный режим в российских медицинских организациях не отменялся, соблюдение противоэпидемических мер необходимо из-за продолжения циркуляции коронавируса.
- Медицинские учреждения Брянской области, перепрофилированные ранее под ковидные госпитали, вернулись к работе по своим направлениям.
- В регионах УрФО зафиксировали рост числа заболевших коронавирусом. Прирост составил 44% за неделю.
- Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков заявил, что тяжесть заражения оспой и коронавирусом одновременно будет определять COVID-19. При этом риск одновременного заражения оспой и коронавирусом невысокий.
- Специалисты Сеченовского университета смогут рассчитать протекание COVID-19 у больных раком. Они будут участвовать в создании мирового регистра, в котором фиксируют случаи пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями и болеющих коронавирусом.
- В Красноярском крае за две недели в 1,4 раза возросло количество заразившихся коронавирусом. Об этом написал в своем Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по региону Дмитрий Горяев. Он добавил, что пока введение дополнительных мер в регионе не требуется.
В Японии присудили компенсацию семье женщины, которая умерла, предположительно, из-за вакцины от COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 571 189 917 человек, 6 386 250 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (90 567 290). На второй строчке — Индия (43 920 451), на третьей — Франция (33 751 295), на четвертой — Бразилия (33 621 965), на пятой — Германия (30 476 605).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 027 369). За ними следуют Бразилия (677 143), Индия (526 110), Россия (374 444, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 109).
- Кризис в европейской отрасли воздушных перевозок, вызванный последствиями пандемии коронавируса, может продлиться еще несколько лет — об этом сообщила британская газета Financial Times.
- Комиссия Минздрава Японии впервые присудила компенсацию в размере 44,2 млн иен (около $324 тыс.) семье 91-летней женщины, смерть которой, предположительно, может быть связана с вакцинацией от коронавируса.
- Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, продолжает принимать препарат Paxlovid — симптомы заболевания у него практически полностью исчезли.
- Американские ученые выявили риск развития длительных симптомов коронавирусной инфекции у детей. В ходе работы были проанализированы данные 1884 детей с COVID-19. Их наблюдали медики в течение 90 дней. Длительное течение заболевания диагностировали у десяти процентов пациентов. Наиболее частыми проявлениями оказались усталость, слабость, одышка и кашель. Согласно данным, подвергались длительному течению заболевания дети, у которых изначально было множество симптомов COVID-19.
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