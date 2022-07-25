ООН: корабли могут безопасно вывозить зерно из Одессы

Несмотря на удар по военным в порту Одессы, операция по вывозу зерна с Украины по Черному морю может реализовываться. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

— Мы хотим, чтобы в соответствии с этой договоренностью («продуктовой сделкой» — ред.), этой инициативой, все стороны совершали поступки, полезные для достижения цели инициативы — для обеспечения безопасного прохода торговых кораблей с продовольствием и удобрениями, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: pxhere.com

В минувшее воскресенье Минобороны России сообщило об уничтожении в порту Одессы высокоточными ракетами большой дальности военного корабля Украины и склада американских ракет Harpoon.



Вчера глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что обеспечивать безопасность судов с украинским зерном в Черном море вместе с Россией и Турцией будет третья сторона, о которой сообщат позднее. Украина занимается разминированием, выпускает корабли в открытое море, Россия, Турция и еще один участник сопровождают судно до Босфора.



В минувшую пятницу представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу Черным морем сельхозпродукции с Украины. Со стороны Москвы подпись под документом поставил министр обороны России Сергей Шойгу.



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Татьяна Леухина