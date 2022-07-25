Следком завершил расследование дела Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском вузе

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате трагедии погибли шесть человек.

Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений; посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа; умышленном повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений, общеопасным способом (пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105, ст. 317, ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Утром 20 сентября прошлого года студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате убиты шесть человек, еще 23 оказались ранены. Еще более 30 человекам, согласно материалам дела, причинены «нравственные и физические страдания».

Фото: соцсети

Следователи допросили более 1,1 тысячи свидетелей, провели более 185 осмотров мест происшествий и предметов, сделали более 230 судебных экспертиз.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили для решения вопроса о его передаче в суд, передает пресс-служба СК.

По данным «Коммерсанта», обвиняемый полностью признал вину, но не смог внятно сформулировать мотивы нападения. В январе стрелка признали вменяемым.

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Татьяна Леухина