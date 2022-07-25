В Минздраве сообщили о снижении смертности онкобольных в России на 4,5% за три года

В России уровень смертности онкобольных снизился на 4,5% за три года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

— Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний, — отметил глава Минздрава.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кроме того, повысилась эффективность терапии, снизилась одногодичная летальность у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями, передает «РИА Новости».

В прошлом году, несмотря на общую борьбу с коронавирусом, в Татарстане на диагностику и лечение онкобольных выделили более 3 миллиардов рублей. Уровень выявления таких заболевших достиг исторического максимума, а уровень смертности снизился на 6%. Подробнее о борьбе с онкозаболеваниями в республике — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина