В Минздраве сообщили о снижении смертности онкобольных в России на 4,5% за три года
В России уровень смертности онкобольных снизился на 4,5% за три года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
— Это очень хороший результат для таких тяжелых заболеваний, — отметил глава Минздрава.
Кроме того, повысилась эффективность терапии, снизилась одногодичная летальность у пациентов со злокачественными образованиями. Также на 5,5% увеличилась и пятилетняя выживаемость у пациентов с раковыми заболеваниями, передает «РИА Новости».
В прошлом году, несмотря на общую борьбу с коронавирусом, в Татарстане на диагностику и лечение онкобольных выделили более 3 миллиардов рублей. Уровень выявления таких заболевших достиг исторического максимума, а уровень смертности снизился на 6%. Подробнее о борьбе с онкозаболеваниями в республике — в материале «Реального времени».
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