Выявление рака в Татарстане на историческом максимуме, а смертность снизилась

Фото: Олег Тихонов

В 2021 году, несмотря на общую борьбу с коронавирусом, в Татарстане на диагностику и лечение онкобольных выделили более трех миллиардов рублей — в том числе поэтому уровень выявления таких заболевших достиг исторического максимума, а уровень смертности снизился на 6%. «Помог» и коронавирус — на улучшении показателей сказалась низкая база 2020 года, когда была приостановлена диспансеризация. Онкологи РТ пообещали, что они продолжат системную борьбу с раком в полном объеме — несмотря на прерванную цепочку диагностики и лечения из-за вновь приостановленной диспансеризации со 2 февраля 2022 года.

Онкополиклиники готовы у себя принимать сотни тысяч пациентов с подозрением на рак — на время приостановки диспансеризации

Как рассказал Эдуард Нагуманов, главный внештатный онколог РТ, в 2021 году в республике уровень выявления пациентов, больных раком, вырос до исторического максимума — 430 пациентов на 100 тысяч населения. Смертность снизилась на 6,1% до 175,4 на 100 тысяч населения.

Примечательно, что выросла и доля выявленных больных на ранних стадиях, когда шанс полного излечения пациентов выше — до 61,7%. Увеличился также показатель пятилетней выживаемости онкобольных — он составил почти 60%. Одновременно снизился и «негативный» показатель одногодичной летальности — до 21,5%.



Главной новостью прошлого года, по словам Нагуманова, стала реализация радиотерапевтической помощи «на местах», на Юго-востоке и Северо-Востоке Татарстана — на базе филиалов онкологического центра РТ в Набережных Челнах и Альметьевске. В итоге 917 пациентов прошли лучевую терапию «не отходя от дома» — раньше для этого пришлось бы ехать в Казань.

Приказ о временных ограничительных мероприятиях от 2 февраля 2022 года отсрочивает проведение амбулаторной помощи, в том числе профилактических осмотров и диспансеризации, признался Нагуманов. В частности, будет прервана цепочка, созданная в последние годы: когда на первом этапе участковый врач направляет подозрительного пациента в первичный онкокабинет, а уже там, в случае печальной необходимости, направляют в онкополиклиники. Так, в 2021 году в первичный кабинет были направлены 308 тысяч татарстанцев, но лишь у 23 тысяч были выявлены злокачественные новообразования. На время прекращения диспансеризации сотни тысяч «подозрительных» больных готовы принять уже непосредственно онкополиклиники, нагрузка на которые, разумеется, в итоге вырастет. Пока же на время «медицинского локдауна» врачи будут работать с «пулом граждан» — их более 5 тысяч — у которых уже за период диспансеризации обнаружили повышенные показатели крови в кале, изменения в шейке матки и так далее.

— Это люди, у которых нет симптомов, но есть подозрения на онкопатологию. С ними можно уже нам заниматься, — отметил Нагуманов.

«Смета растет из года в год»

При этом буквально месяц назад вступил в силу нужный системе приказ Минздрава РФ об изменениях порядка маршрутизации онкобольных, который дает возможность и шанс пациентам получить гарантированную и, главное, правильную помощь. Эффективность лечения рака, рассказали врачи, связана не только с диагностикой, но и с маршрутизацией и тактикой лечения — в зависимости от того, в какой последовательности будут применяться хирургический метод, химиотерапия, радиотерапия. И здесь не применимы математические категории — результат от перемены мест слагаемых все же меняется. Нагуманов вспомнил сатирический коллаж из журнала «Крокодил», где на картинке экскаватор копает траншею, а сразу за ним бульдозер ее закапывает, потому что у компании «трубоукладчика нет и не было никогда».

Фото: Мария Горожанинова

— Лечение надо там получать, где обладают возможностью соблюдения технологической цепочки лечения, — отметил онколог, косвенно критикуя те больницы, которые, в частности, предоставляют лишь хирургические методы лечения, не имея в своем наличии дорогостоящие комплексы химиотерапии и радиотерапии. Сам приказ Минздрава РФ в теории должен ужесточить контроль за таким односторонним лечением.

Главный врач Республиканского клинического онкодиспансера (РКОД) РТ Ильгиз Хидиятов рассказал, что в Татарстане стараются не жалеть денег на борьбу с раковыми заболеваниями. Только в прошлом году на процедуры химиотерапии было направлено 2,6 миллиарда рублей, что на 400 миллионов рублей больше, чем годом ранее (для сравнения, вообще на «Здравоохранение» в 2022 году власти РТ должны направить свыше 30 миллиардов рублей, — прим. ред.).

Еще 320 миллионов рублей было выделено на покупку дорогостоящего оборудования по программе госгарантий бесплатной помощи при лечении онкологических заболеваний (сама программа была перевыполнена в итоге на 80 млн рублей, — прим. ред.). В 2022 году на оборудование выделят уже 450 миллионов рублей.

— Смета растет из года в год, — заявил Хидиятов, признавшись, что в РТ «не чураются» и спонсорской поддержки от фармацевтических компаний. — Это не может не вызывать протеста, но они помогают нам.

Такие компании, в частности, поставляют бесплатные химиотерапевтические препараты. Стоит отметить, что эта практика пришла с Запада, в частности из США, где фармацевтические компании проводят масштабные и дорогие рекламные кампании в том числе и в госпиталях. Там, например, рекламировался не так давно медицинский наркотик «Оксиконтин», якобы не вызывающий привыкания. Из-за него в Америке появилась «опиоидная эпидемия».



— Большие вливания идут в лабораторные службы [в том числе в развитие молекулярно-генетической лаборатории] — без которых сегодня никуда, — заявил Хидиятов. — Это порядка 100 миллионов рублей.

Сама лабораторная служба помогает прежде всего правильно выявлять то, чем болеет пациент, и правильно его впоследствии лечить. Это «прорывные вещи», без которых нельзя представить онкологическую службу, рассказал главврач.

«Тяжелых пациентов с COVID-19 нельзя перевести во временные госпитали, мы в наших условиях их содержим»

Коронавирус заставил онкологов Татарстана работать в непростых условиях, признался Хидиятов, но борьба с раком «ни на секунду» не прекращала свою деятельность. Хотя, например, альметьевский филиал пришлось на время перепрофилировать в ковидный госпиталь.

Фото: Олег Тихонов

Коронавирус привел к уменьшению и потока пациентов. Он же заставил отменить обязательное КТ-исследование, что сняло нагрузку на ковидные госпитали и создало более комфортные условия для самих пациентов. Сейчас поступающих в онкополиклиники обследуют уже «экспресс-тестами». Ковидное отделение в онкодиспансере на 30 коек «полностью закрыто», сообщил врач РКОД, у него отдельный вход, как и отдельный компьютерный томограф.

— И мы его на 2 месяца открывали даже как ковидный госпиталь для онкологических пациентов. У них своя особенность как в наблюдении, так и лечении. Тяжелых пациентов с COVID-19 нельзя перевести во временные госпитали, мы в наших условиях их содержим, — объяснил его необходимость Хидиятов. — Сейчас оно работает в обычном режиме, но в любой момент мы можем его вновь перепрофилировать.

Часть пациентов сегодня РКОД переориентировал на себя, «чтобы они не потерялись». Иначе можно получить тяжелые формы рака — пациенты все равно придут в диспансер, но уже с меньшей вероятностью излечения. Врачи тоже болеют COVID-19 — на больничном 80 человек.

— Медперсонал, который напрямую контактирует с пациентами, регулярно диагностируем на COVID-19. Вспышек заболевания не наблюдаем ни в стационере, ни в поликлиниках.

Сергей Афанасьев