Контракт 2020 года на подсветку корпусов КНИТУ разбирают в Арбитражном суде Татарстана

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», контракт 2020 года на монтажные работы в корпусах КНИТУ стал предметом разбирательства в арбитраже. Инициатором судебной тяжбы выступило ООО «АФД Трейд». Именно эта компания 29 марта прошлого года подала заявление к ФГБОУ «Казанский национальный исследовательский технологический университет», требуя признать мотивированный отказ от подписания актов о приемке выполненных работ, справки о их стоимости и затратах по упомянутому контракту необоснованным.

1 сентября прошлого года суд принял встречный иск КНИТУ. Требования вуза сводятся к взысканию 67 286 рублей 99 копеек пени за период с 22 декабря 2020 года по 20 июля 2021 года с последующим начислением по день фактического исполнения решения суда. Также он требует устранить недостатки, допущенные ООО «АФД Трейд» при поставке оборудования и выполнении монтажа.

Истец по встречному иску напоминает, что в соответствии с условиями проектной документации и технического задания — и то, и другое — неотъемлемая часть контракта от 20 ноября 2020 года — в корпусе А по ул. К. Маркса, 68, корпусах О, В и двух постах у них по ул. К. Маркса, 72, а также двух постах на улице Сибирский тракт, 12, требуется установить крепления и подключить к электрической сети диодную ленту, которая обычно используется для подсветки.

Фото: Максим Платонов

Согласно материалам арбитражного дела, проектом во всех корпусах вуза предусмотрены блокираторы. В заявлении КНИТУ говорится, что после подведения электрического кабеля силами самого учебного заведения, «АФД Трейд» необходимо повторно наклеить ленты и устранить ряд мелких недостатков. Ближайшее заседание по делу назначено на 29 июля.

ООО «АФД Трейд» учреждено 3 года назад. Средняя штатная численность — 11 человек. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка компании от продажи составила 10,4 миллиона рублей, при этом чистый убыток оказался равен 812 тыс. рублей. Бенефициаром общества названа Марина Патрикеева. В 2021 году на долю госзаказов приходилось 94,23% выручки «АФД Трейд». Годом ранее контракт КНИТУ стоимостью 2,042 млн рублей обеспечил компании 10% от общей суммы госзаказов.

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Алена Кривцова