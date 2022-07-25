На этой неделе в Татарстане ожидается неустойчивая погода — дожди, грозы и до +31°С

Фото: Максим Платонов

На этой неделе в Татарстане прогнозируется неустойчивый характер погоды. Ожидаются грозы и дожди, при этом дневные температуры будут достигать +31 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, во вторник, 26 июля, в республике установится жара с дождями, днем и вечером они пройдут на преобладающей территории. Ночные температуры составят +14—19 градусов, днем воздух прогреется до +25—30°С.



Завтра с 11 до 20 часов ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15—20 м/с, локально до 24 м/с, в отдельных районах — ливни и град. В связи с этим в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

В среду, 27 июля, в Татарстане по-прежнему ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

В четверг и пятницу, 28—29 июля, дождей, града или ливней в Татарстане не ожидается. Ночью от +14 до +20 градусов, днем воздух прогреется до +25—31 градуса.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные вновь установится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Дневные температуры составят от +22 до +27°С.

В Гидрометцентре Татарстана напомнили, что в республике установилась жаркая погода, в выходные дождей не наблюдалось. Однако сегодня днем погода начала постепенно меняться, появились высокие облака. Локально пройдут кратковременные дожди, при грозах возможны усиления ветра до 15—20 м/с. Воздух прогреется до +26—31°С.

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Татьяна Демина