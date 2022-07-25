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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +31 градуса

06:30, 25.07.2022
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 25 июля, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Максимальная температура воздуха днем составит +26..31 градус. В Казани прогнозируется от +28 до +30 °С. В Набережных Челнах потеплеет до +29..31 градуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер восточный, северо-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, следует из прогноза Гидрометцентра Татарстана.

На вторник синоптики прогнозируют кратковременный дождь, в отдельных районах грозу и порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +25..+30 градусов.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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