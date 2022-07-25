В Татарстане за сутки зарегистрировали 42 случая заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 42 человек. Всего на 25 июля в республике зарегистрировано 153 578 случаев коронавируса.

За сутки в Татарстане госпитализировали 19 заболевших коронавирусом. В связи с выздоровлением выписали 52 пациента. Общее число вылечившихся в республике достигло 150 279.

Вновь не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. В общей сложности от коронавируса умерли 1 996 жителей Татарстана, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина