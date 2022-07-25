КАМАЗ разместил облигации на 7 млрд рублей

ПАО «КАМАЗ» полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П10 объемом 7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что компания установила ставку 1 купона бондов на уровне 10,8% годовых. Ставка 2-8 купонов определена равной ставке 1 купона. Купоны квартальные, а оферта предусмотрена через 2 года. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 12 млрд рублей и 9 выпусков классических бондов на 35 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

10 июня стало известно, что ПАО «КАМАЗ» выплатил по биржевым облигациям 2,8 млрд рублей. Общий объем займа по ним составлял 7 миллиардов. Доходы были выплачены по 7 миллионам ценных бумаг, говорится на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер иных выплат, причитающихся владельцам Биржевых облигаций: 2 800 000 000 рублей, — указано в сообщении предприятия.

Размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию составил 400 рублей. Это 40% от номинальной стоимости одной ценной бумаги. Дополнительно предприятие отчиталось о погашении всех семи миллионов облигаций.

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Максим Кокунин