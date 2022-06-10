КАМАЗ выплатил 2,8 миллиарда рублей по облигациям и погасил заем

ПАО «КАМАЗ» выплатил по биржевым облигациям 2,8 миллиарда рублей. Общий объем займа по ним составлял 7 миллиардов. Доходы были выплачены по 7 миллионам ценных бумаг, говорится на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: общий размер иных выплат, причитающихся владельцам Биржевых облигаций: 2 800 000 000 рублей, — указано в сообщении предприятия.

Размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию составил 400 рублей. Это 40% от номинальной стоимости одной ценной бумаги. Дополнительно предприятие отчиталось о погашении всех семи миллионов облигаций.

Фото: kamaz.ru

8 июня КАМАЗ отчитался о выплате доходов по облигациям на 50,1 миллиона рублей. Общее количество бумаг, по которым был выплачен доход, составило три миллиона штук. За каждую держатель получил по 16 рублей 70 копеек.

6 июня предприятие отчиталось о выплатах по другому выпуску облигаций. Тогда эмитент направил держателям ценных бумаг 247,3 миллиона рублей. Размер выплаченных доходов на одну биржевую облигацию составил 49 рублей 46 копеек по пяти миллионам бумаг.

В этом году совет директоров предприятия рекомендовал не выплачивать дивиденды по акциям за 2021 год. В прошлом году на эти цели выделили 381,9 миллиона рублей, за одну акцию выплачивали по 54 копейки.

Артем Гафаров