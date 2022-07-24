Призер Олимпиады Вековищев победил на «Играх дружбы» в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем

Серебряный призер Олимпийских игр 2020 года Михаил Вековищев победил на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 100 метров баттерфляем. Он пришел первым с результатом 51,58 секунды.

Второе место — у Петра Жихарева (51,64), третье — у Андрея Жилкина (51,82).

На дистанции 200 метров комплексом золото завоевала Анастасия Сорокина (2.13,67). Серебро поделили Виктория Старостина и Анна Чернышева (2.13,23).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Антон Коробов победил в заплыве на 800 метров вольным стилем (8.51,53). Второе место — у Ильи Вантеева (8.52,87), третье — у Никиты Бороздова (9.00,51). Победила в 100-метровке брассом Евгения Чикунова (1.06,60). Второе место заняла Ника Годун (1.06,81), третье — представительница Белоруссии Алина Жмушка (1.07,88). В зачете Кубка России третьей стала Мария Темникова (1.08,01), пишет «РИА Новости».

Вчера Софья Дьякова завоевала золото на «Играх дружбы». Спортсменка казанской спортивной школы олимпийского резерва «Дельта» пришла первой на дистанции 400 метров



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина