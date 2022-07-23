Новости спорта

22:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Спортсменка казанской спортивной школы Дьякова завоевала золотую медаль на «Играх дружбы»

21:30, 23.07.2022
Спортсменка казанской спортивной школы Дьякова завоевала золотую медаль на «Играх дружбы»
Фото: Комитет физической культуры и спорта Казани (Софья Дьякова — на фото 4 слева)

Софья Дьякова завоевала золото на «Играх дружбы», которые проходят в столице Татарстана, сообщили в Комитете физической культуры и спорта Казани.

Спортсменка казанской спортивной школы олимпийского резерва «Дельта» получила золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем среди участников 2005—2008 годов рождения.

Призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников в пятницу выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортВодные виды спорта Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также