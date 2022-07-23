Спортсменка казанской спортивной школы Дьякова завоевала золотую медаль на «Играх дружбы»
Софья Дьякова завоевала золото на «Играх дружбы», которые проходят в столице Татарстана, сообщили в Комитете физической культуры и спорта Казани.
Спортсменка казанской спортивной школы олимпийского резерва «Дельта» получила золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем среди участников 2005—2008 годов рождения.
Призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников в пятницу выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы».
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