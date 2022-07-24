В МВД по Татарстану опровергли информацию о том, что в одном из парков Казани обнаружили отрезанную голову

В Казани человеческая голова, найденная в одном из городских парков, оказалась фрагментом куклы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Вчера житель Казани на улице Зайцева обнаружил предмет, похожий на голову человека. Он позвонил в полицию. Незамедлительно прибывший наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что это фрагмент куклы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в Чистополе местные жители наткнулись в одной из посадок на останки женщины. Как выяснили Следком по РТ, 38-летний мужчина убил свою мать, а потом расчленил ее тело и вывез в две лесопосадки.



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Татьяна Леухина