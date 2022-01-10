В лесопосадках Чистополя нашли голову и ноги убитой пенсионерки

Фото: "Реальное время"

Обвинение в убийстве своей 61-летней матери предъявили 38-летнему жителю Чистополя. По версии Следкома по РТ, 4 января он забил женщину до смерти, а потом расчленил ее тело и вывез в две лесопосадки.



По данным источников «Реального времени», голову убитой нашли в одной посадке, ее ноги — в другой, остальное — при обыске в доме жертвы и ныне обвиняемого. Как сообщают в Следкоме, вину мужчина полностью признал. Суда он ждет под стражей.

Убийство было совершено на почве совместного распития спиртного, личной неприязни и бытовой ссоры, считают силовики. Сын избивал мать руками и ногами, затем лег спать, а наутро обнаружил, что она скончалась, и решил избавиться от тела.

На расчлененные останки в одной из посадок 6 января наткнулись местные жители во время выгула собаки. Полицейским и следователям довольно быстро удалось установить ее личность и застать обвиняемого врасплох.