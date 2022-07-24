На трассе М-7 возле поселка Осиново под Казанью образовалась восьмикилометровая пробка
Вечером в воскресенье возле поселка Осиново под Казанью образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено из-за двух ДТП и дорожных работ. Затор растянулся на восемь километров.
Кроме того, пробка почти на 7 километров растянулась на трассе P-239 перед селом Сокуры. Днем Казани образовался затор на Горьковском шоссе.
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