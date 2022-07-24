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На трассе М-7 возле поселка Осиново под Казанью образовалась восьмикилометровая пробка

17:18, 24.07.2022
На трассе М-7 возле поселка Осиново под Казанью образовалась восьмикилометровая пробка
Фото: Максим Платонов (архив)

Вечером в воскресенье возле поселка Осиново под Казанью образовалась пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено из-за двух ДТП и дорожных работ. Затор растянулся на восемь километров.

Фото: скриншот

Кроме того, пробка почти на 7 километров растянулась на трассе P-239 перед селом Сокуры. Днем Казани образовался затор на Горьковском шоссе.

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Татьяна Леухина
АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан

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