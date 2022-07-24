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Слуцкий прокомментировал результат матча «Рубин» — «Енисей»

16:20, 24.07.2022 2
Слуцкий прокомментировал результат матча «Рубин» — «Енисей»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Енисеем». Игра в Красноярске завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев.

— Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были, — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Фото: rubin-kazan.ru

Голами в составе казанцев отличились Солтмурад Бакаев и Дмитрий Кабутов.«Рубин» потерпел первое поражение после вылета в Первую лигу и занимает четвертую строчку в таблице с тремя очками.

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Татьяна Леухина
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:43
    Известный в Европе по кличке "Дырка" - он может вывести Рубин в ФНЛ-2, нет предела его возможностей, это же всем адекватным очевидно
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  • Анонимно 16:45
    Очередной плачь Ярославны номер 5437, летний сонет, ему бы проффессиональноц плакальщицей работать на похоронвх
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