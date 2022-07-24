Слуцкий прокомментировал результат матча «Рубин» — «Енисей»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча с «Енисеем». Игра в Красноярске завершилась со счетом 2:3 в пользу хозяев.

— Пока приспосабливались к условиям, уже было 0:2. После этого выровняли игру и вправе были надеяться, что уже сможем дожать по ходу второго тайма. Но, к сожалению, стандарт соперник реализовал, а мы не использовали возможности, которые у нас были, — приводит слова тренера пресс-служба команды.

Фото: rubin-kazan.ru

Голами в составе казанцев отличились Солтмурад Бакаев и Дмитрий Кабутов.«Рубин» потерпел первое поражение после вылета в Первую лигу и занимает четвертую строчку в таблице с тремя очками.



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Татьяна Леухина