Последняя неделя июля в Татарстане начнется с гроз и жары до +32 градусов

В Татарстане погода в начале следующей недели будет неустойчивой: ожидаются грозы, порывистый ветер и жара до +32 градусов. Об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра республики.

В понедельник, 25 июля, в Татарстане ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с. Ночью ожидается до 13..+18˚, днем — до +27..+32˚.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник прогнозируется кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, порывистый ветер. Днем воздух прогреется до +25..+30 градусов.

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Татьяна Леухина