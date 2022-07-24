Татарстанцев предупредили о грозе и порывистом ветре до 15-20 м/с в понедельник
В Татарстане в понедельник, 25 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем и вечером 25 июля на территории Татарстана местами ожидаются гроза и сильный ветер порывами до 15-20 м/с.
Согласно прогнозу синоптиков, в Татарстане погода в начале следующей недели будет неустойчивой: ожидаются грозы, порывистый ветер и жара до +32 градусов. В понедельник днем прогнозируется до +27..+32°С.
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