За минувшие сутки в России зарегистрировали 7 523 случая коронавируса

В России выявили 7 523 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 532 255.

Госпитализировали за сутки 757 человек. Это на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выздоровели еще 4 812 пациентов. Всего от коронавируса на 24 июля вылечились 17 938 674 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

За сутки от COVID-19 скончались 37 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 382 155 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина