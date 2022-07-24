За минувшие сутки в России зарегистрировали 7 523 случая коронавируса
В России выявили 7 523 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 18 532 255.
Госпитализировали за сутки 757 человек. Это на 36,9% меньше по сравнению с 23 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
Выздоровели еще 4 812 пациентов. Всего от коронавируса на 24 июля вылечились 17 938 674 жителя России.
За сутки от COVID-19 скончались 37 пациентов. С начала пандемии инфекция унесла жизни 382 155 россиян.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 24 июля читайте в подборке интернет-газеты.
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