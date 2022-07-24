В Казани с понедельника ограничат движение по улице Рауиса Гареева

В Казани ограничат движение по улице Рауиса Гареева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 25 июля по 12 августа для движения частично закроют местный проезд возле здания №92 по ул. Р. Гареева. Это связано с прокладкой водопровода.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе на улице Белинского продлили ограничение движения до августа. Там ведутся работы по реконструкции тепловода.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина