В Казани с понедельника ограничат движение по улице Рауиса Гареева
В Казани ограничат движение по улице Рауиса Гареева. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
С 25 июля по 12 августа для движения частично закроют местный проезд возле здания №92 по ул. Р. Гареева. Это связано с прокладкой водопровода.
На этой неделе на улице Белинского продлили ограничение движения до августа. Там ведутся работы по реконструкции тепловода.
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