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В Казани ограничение движения по улице Белинского продлили до 15 августа

12:15, 22.07.2022
В Казани ограничение движения по улице Белинского продлили до 15 августа
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани на улице Белинского продлевается ограничение движения. Там ведутся работы по реконструкции тепловода.

До 15 августа на участке от дома №8 до дома №10 по улице Белинского будут полностью перекрыты тротуар вдоль проезжей части. Закрыты будут и местные заезды во дворы жилых домов, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по этой улице ограничили с 2 мая. Планировалось, что все работы продлятся до 27 июля.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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