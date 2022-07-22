В Казани ограничение движения по улице Белинского продлили до 15 августа

В Казани на улице Белинского продлевается ограничение движения. Там ведутся работы по реконструкции тепловода.

До 15 августа на участке от дома №8 до дома №10 по улице Белинского будут полностью перекрыты тротуар вдоль проезжей части. Закрыты будут и местные заезды во дворы жилых домов, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Движение по этой улице ограничили с 2 мая. Планировалось, что все работы продлятся до 27 июля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина