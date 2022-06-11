Исследование: 82% жителей Казани сталкивались с телефонными мошенниками

82% жителей Казани сталкивались с телефонными мошенниками. Из них лишь треть (33,9%) смогли сразу распознать злоумышленников. Таковы данные исследования, проведенного аналитическим агентством А2:Research.

По признанию 64% казанцев, они не сразу могут распознать мошенников, однако отметили признаки подозрительных звонков. 24% считают, что это просьба передать личные данные, 18% — навязчивое поведение и грубость по отношению к собеседнику.

62% горожан мошенники под разными предлогами предлагали перевести большую сумму денег на их счета, 21% — предлагали поучаствовать в акции, а 18% — просили помочь полицейскому расследованию. Каждого двенадцатого жителя Казани злоумышленники «предупреждали» о возможных звонках мошенников.

Кроме того, свои личные данные и деньги мошенникам чаще всего передавали мужчины (56%) в возрасте от 36 до 45 лет (39%). При этом 76% считает, что жертвами злоумышленников чаще всего становятся женщины, 45% — то, что люди пенсионного возраста, и 22% — граждане предпенсионного возраста.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Банке России заявили о почти пятикратном снижении активности телефонных мошенников в России с конца февраля по сравнению с началом года. Так, с начала года и до 23 февраля ЦБ инициировал блокировку более 80 тысяч номеров злоумышленников, а с 24 февраля по 15 апреля — 17 тысяч номеров.



Дарья Акимова