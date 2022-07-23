Disney и Sony хотят вернуться в Россию — Ассоциация владельцев кинотеатров

Ряд киностудий, включая Disney и Sony, в настоящий момент заняты поиском каналов для параллельного импорта в Россию, сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.



— Все студии закрыли офисы, но это не значит, что студии перестали поставлять фильмы. И это далеко не значит, что студии не пытаются сейчас найти канал для поставки фильмов на территорию России, — приводит его слова «РИА Новости».

Воронков заявил, что каналы параллельного импорта ищут не только Disney, Sony, но и другие известные компании, такие как Paramount и Warner Brothers.

Фото: flickr.com

Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о приостановке показов своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros также отложила намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman из-за событий на Украине. В связи с этим в российских кинотеатрах в повторный прокат начали выпускать фильмы режиссера Алексея Балабанова, среди них криминальные драмы «Брат» (1997) и «Брат-2» (2000).

В июне — июле 2022 года в России было зафиксировано падение онлайн-спроса на билеты на 34%. На фоне санкций наблюдается репертуарный дефицит, что может привести к закрытию 70% кинотеатров, считают эксперты.

Сегодня корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, объявила об уходе из России.



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Маргарита Головатенко