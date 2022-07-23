IMAX объявила об уходе из России

Корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему, объявила об уходе из России, сообщил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в субботу.



Исаев подтвердил, что последним днем представительства и работы корпорации в России было 31 мая. Всех сотрудников уволили, а руководство корпорации в лице вице-президента по Восточной Европе, Индии и Ближнему Востоку, базировавшегося в Москве, переехал в Лондон.

— Корпорация IMAX с 1 июня 2022 года в России более не работает, — приводит ТАСС слова Исаева.

Фото: afisha.ru

Эксперты отмечают, что в июне — июле 2022 года в России было зафиксировано падение онлайн-спроса на билеты на 34%. На фоне санкций наблюдается репертуарный дефицит, что может привести к закрытию 70% кинотеатров.

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Маргарита Головатенко