Эксперт рассказала, как мошенники собирают данные россиян под видом соцопросов

Мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом проведения социологических опросов, при «исследовании потребителей» злоумышленники, как правило, создают базу потенциальных жертв, заявила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.



Такое поведение мошенников связано с тем, что россияне стали настороженнее относиться к звонкам, СМС и электронным письмам, в которых упоминаются запросы данных банковского счета. На «социологические опросы» россияне пока откликаются охотнее.

Эксперт поделилась самым ценным в такого рода базах данных. База, состоящая из миллионов «строк» мобильного оператора, службы доставки, маркетплейса и тому подобного стоит недорого, поскольку мошенникам понадобится время, чтобы обработать информацию:

— Самая важная часть — это то, что нельзя найти в Сети — личностные характеристики человека, — приводит ее слова «РИА Новости».

По ее словам, в базах могут содержаться не только сведения о человеке, но и такой показатель, как «скоринговый балл» — сведения не только в виде документов, но и оценочная характеристика внушаемости и доверчивости человека.

Фото: realnoevremya.ru

Россияне также стали чаще сталкиваться с новым видом мошенничества — злоумышленники обещают очистить их кредитную историю при наличии задолженностей по цене от 20 до 150 тыс. рублей. Мошенники заверяют клиентов, что разовое «обнуление» кредитной истории в будущем позволит заемщику вновь оформить кредит на большую сумму. Однако сразу после получения платы мошенник исчезает.



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Маргарита Головатенко